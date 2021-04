Díaz Ayuso recupera la propuesta de que se tenga en cuenta a los "concebidos no nacidos" para posibles becas en el programa electoral del PP de Madrid. laSexta ha tenido acceso a dicho programa, en el que la candidata a la presidencia Isabel Díaz Ayuso ha recuperado la propuesta de 2019 que no se llevó a cabo y que generó una gran polémica en la opinión pública.

Así, en uno de los puntos, el PP madrileño recoge esta discutida propuesta: "El concebido se considerará como nacido y como un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos para el niño o niños todavía no nacidos, la madre gestante o la unidad familiar en la que se inserten ambos", relata el documento. Una medida que quedó fuera del pacto de Gobierno que firmó con Ciudadanos, pero que ahora recupera en el programa electoral.

Una de las polémicas que surgió a raíz de este anuncio en las anteriores elecciones autonómicas fue la posibilidad de que ese concebido no naciera, y su respuesta acaparó la atención mediática: "No lo he pensado, no lo tengo claro. A la hora de expedir el título (de familia numerosa) lo sopesaré".

A día de hoy, desde el Partido Popular defienden que esta peculiaridad se daría en tres casos: las becas de 0 a 3 años, la admisión de nuevos alumnos y en caso de que haya que calcular la renta per cápita. Además, la formación ha asegurado que en su programa electoral incluirán hasta 100 nuevas medidas que se darán a conocer en los próximos días.