La campaña para el 4M ya está -oficialmente- en marcha en la Comunidad de Madrid. Este domingo, los principales candidatos han celebrado actos para arrancar la carrera electoral, tras una precampaña marcada por los intensos choques entre la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el PSOE, que la candidata popular insiste en plantear como un pulso con el Gobierno central.

Precisamente, el presidente Pedro Sánchez ha acompañado a Ángel Gabilondo en este primer día de campaña, en un acto en Ferraz donde el líder socialista ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de "intrigar en Europa para que España no recibiera ni un euro" de los fondos de recuperación frente al coronavirus. "Lo que hacen es decir que aman mucho a España, pero solamente la aman si están ellos en el Gobierno. Si no gobiernan, su máxima ya la conocemos: mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla y por lo menos para volver a gobernar y reanudar su pillaje", ha aseverado.

Por su parte, Gabilondo se ha reivindicado como candidato, después de que, anoche mismo, Ayuso afirmase que está quedando "desdibujado" por Sánchez y cargase contra él en laSexta Noche, llegando a decir que "no se entera de muchas cosas" y que "le cayó" la candidatura. Este domingo, el político socialista ha lanzado un mensaje a la dirigente del PP: "Quiero ser muy claro, señora Ayuso: Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo", ha sentenciado.

"Echas, señora Ayuso, la culpa de tus errores todos", ha continuado el político socialista, que ha acusado a su rival de solo tener "una palabra en la boca: Sánchez, Sánchez, Sánchez" y no albergar "más proyecto que la confrontación con él y con el Gobierno de España". "Madrid no te debe tres, tú nos debe una, porque definitivamente no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha aseverado.

Ayuso insiste: "Sánchez es el candidato"

Ayuso, por su parte, le ha respondido este mediodía al presentar sus autobuses de campaña en Las Rozas. "Decía el señor Gabilondo esta misma mañana que solo tengo a Sánchez en la boca. Es Sánchez el que desde África habla de la Comunidad de Madrid, es Sánchez el que miente con las cifras de la pandemia", ha afirmado, aludiendo a que el presidente pusiera en duda los datos epidemiológicos de la región en una charla con periodistas durante una visita a Senegal.

"Ha sido una obsesión constante que encima ha promovido una madrileñofobia insensata", ha agregado, insistiendo en referirse al presidente del Gobierno como el verdadero candidato: "¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo, si es él el candidato en Madrid?", ha aseverado. "Es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero aquí", ha añadido.

Ayuso ha estado acompañada por el número dos de su lista y consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero, que ha defendido las "respuestas permanentes" del Ejecutivo madrileño a la pandemia "a pesar de un Gobierno central que no ha parado de poner zancadillas". Además, ha criticado que el Ejecutivo "tiene la poca vergüenza de meter la vacunación en campaña" y le ha reclamado más vacunas.

Por su parte, la candidata, que ha aseverado que "el socialismo es una máquina imparable de provocar pobreza", ha arrancado su intervención con una alusión a su vídeo de campaña, en el que aparece corriendo por Madrid, y un mensaje para Mónica García. "Me dicen los de Más Madrid que nunca me he puesto un chándal", ha apuntado, retando a García: "Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa ella, pero si quiere nos vamos un día a correr las dos 10 kilómetros y le demuestro que esto es verdad".

Un reto que García ha aceptado durante un mitin celebrado en Vallecas este mismo domingo, en el que ha recordado a Ayuso que lleva "corriendo desde los 10 años" y ha apostillado que ha visto "pacientes de verdad, no maniquís", en alusión a una imagen de la presidenta durante una visita a un hospital madrileño junto a un maniquí en una cama. "Cualquier reto que usted me haga es un honor para mí", ha añadido.

Además, la candidata de Más Madrid ha asegurado que Ayuso pretende hacerse con el liderazgo del PP y ha arremetido contra sus declaraciones de la víspera sobre las colas del hambre, en las que la dirigente popular hablaba de "mantenidos subvencionados". "Nos podemos poner en la piel en cada una de las personas que está haciendo cola", ha afirmado García, que ha apostillado que la "empatía" es "lo contrario a la sociopatía". Ha estado acompañada por Íñigo Errejón, que ha reiterado que su partido no quería estas elecciones "irresponsables" y también ha reprochado a Ayuso sus palabras sobre las colas del hambre: "Hace falta tener poco corazón".

Por su parte, Unidas Podemos ha celebrado un acto en Lavapiés, donde el candidato, Pablo Iglesias, ha vuelto a poner en valor lo público, acompañado por la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y Serigne Mbayé, que ha respondido a la amenaza de Vox de deportarle tras conocer su incorporación a la lista de Iglesias, a pesar de que tiene la nacionalidad española. "Madrid será la tumba del racismo", ha sentenciado el portavoz del Sindicato de Manteros.

Entretanto, la candidata de la formación de extrema derecha celebraba un acto en Móstoles con poca distancia de seguridad, en el que Rocío Monasterio se ha mostrado crítica no solo con la izquierda, sino también con la derecha: "Para defender la libertad no solo hay que poner un cartel de libertad, hay que desmontar una a una todas las políticas de la izquierda", ha defendido.

A su vez, Ciudadanos ha celebrado un acto en El Molar, donde la líder del partido, Inés Arrimadas, ha hablado de "caprichos personales" de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de querer "cambiar a Cs por Vox". Su candidato, Edmundo Bal, también se ha pronunciado en la misma línea y ha tachado algunas de las propuestas de sus rivales de "ideas de bombero".