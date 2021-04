El PP plantea la campaña electoral en Madrid como un pulso con el Gobierno central. ¿Teme Isabel Díaz Ayuso que haber entrado al 'tú a tú' con Pedro Sánchez pueda facilitar al presidenta borrar la figura de Pablo Casado como su rival para la Moncloa?

A juicio de la actual presidenta madrileña, "el que queda desdibujado es precisamente su candidato", Ángel Gabilondo, de quien dice que "le han hecho la lista" y el programa electoral. "Está siendo una campaña para el señor Gabilondo tremenda", ha ironizado Ayuso, que sostiene que "es el señor Sánchez el que no tendría que estar inmiscuyéndose en esta campaña".

"España no está tan bien ni los problemas de los ciudadanos están tan resueltos como para que los gallegos o los andaluces tengan que pagar con su dinero la utilización de La Moncloa para hacernos contracampaña en Madrid", ha deslizado la candidata del PP a las elecciones del 4M.

Por otra parte, y ante la crítica de Gabilondo, que denuncia que el Ejecutivo de Ayuso no ha destinado ayudas directas a la hostelería, la dirigente popular ha negado este extremo y ha cargado contra su rival en los comicios. "No se entera de muchas cosas el señor Gabilondo. Yo creo que quería ser Defensor del Pueblo, le cayó esto de tener que ser por tercera vez candidato en Madrid con pocas ganas y hay que verse más las cosas", ha espetado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que su Gobierno sí ha entregado ayudas directas a la hostelería, ha defendido no obstante que "la mejor ayuda" es "dejarles trabajar". "La gente tiene dignidad. La gente no quiere que les cierren sus negocios de toda la vida y que luego estén para que les den una subvención que luego ni llega ni suple el roto", ha defendido.

Preguntada acerca de las ayudas a los afectados por ERTE que han entregado otras autonomías, Ayuso ha afirmado que "10 de cada 10 te dicen que preferirían que no les hubieran arrebatado sus vidas y sus proyectos comerciales".

Acerca de los Presupuestos autonómicos, que su Ejecutivo no llegó a sacar adelante en estos dos años de legislatura, Ayuso ha sostenido que tras estas elecciones sí podrá hacerlo. "Durante los últimos dos años no he podido gobernar con libertad", ha aseverado, indicando que ahora necesita "tener la fuerza parlamentaria suficiente como para no tener que estar en brazos de ningún otro partido y sacar ya los Presupuestos y empezar a gestionar como una apisonadora".