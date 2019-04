Santiago Abascal: "No es un debate, es un consenso con los cuatro jinetes del apocalipsis nacional"

Vox no ha estado presente en el Debate Decisivo del 23-A por decisión de la Junta Electoral Central. Atresmedia había invitado a la formación y todos los partidos habían aceptado la propuesta, pero finalmente no ha sido posible por decisión de la Junta. Sin embargo, no han querido permanecer ajenos a su celebración: a la misma hora en que arrancaba el debate, el partido de Santiago Abascal iniciaba un mitin en la plaza de toros de Las Rozas,

En el acto han participado pesos pesados de la formación como Rocío Monasterio, Ortega Smith o Espinosa de los Monteros. Desde allí, Santiago Abascal ha desdeñado el debate de Atresmedia con los que ha denominado "los cuatros jinetes del apocalipsis nacional". "El éxito de en Las Rozas no es que esta plaza esté abarrotada con cerca de 5.000 personas, es que está llena de sentido común, mientras que el plató de Atresmedia está lleno de lugares comunes", ha resaltado Abascal.

Según el líder de Vox, ni en este debate ni en el de RTVE están representados los españoles, porque "no está la España del sentido común" "No es un debate, es casi un consenso", ha criticado además Abascal, para quien estos debates solo son "la reunión de la traición, la decepción, el marketing y el odio: los cuatro jinetes del apocalipsis nacional en este momento".

En su opinión, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) demostraron que "todos son iguales en lo esencial". "Todos ellos notan y saben que el día 28 de abril va a pasar algo muy grande en España y que Vox va a dar la sorpresa, aunque ninguna encuesta se atreva a señalarlo", ha sentenciado.

La primera en hablar en este acto en la plaza de toros Las Rozas ha sido Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid.

Rocío Monasterio ha hablado de la prensa: "Quiero saludar a los medios de comunicación, a los que cumplen con su trabajo, a los que trabajan con ética y a los que trabajan con los medios progres, que se dedican a manipular nuestro mensaje, a ir a la puerta de los colegios de nuestros hijos".

Además, Rocío Monasterio ha dicho que "Vox es el partido de la resistencia y es el partido de los valientes" y que quienes quieren escrachar "no tienen iniciativa propia, sino que les lanzan los políticos como Colau, Iglesias u Otegi".

En este sentido, Monasterio ha añadido: "Les queda poco para que tengan que ver nuestras caras en el Congreso y se les va a cambiar la cara".

En Vox están tan convencidos de su éxito en las elecciones generales del domingo que su número tres ha pedido con sorna a Abascal que frene el paso: "Santi, ¡afloja!", le ha dicho. "Nos vamos a pasar el domingo, los vamos a barrer. Afloja, Santi, porque esto se nos va de las manos", ha exclamado Espinosa de los Monteros, que ha dicho que "el chollo progre se acabó".