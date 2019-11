El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en una rueda de prensa tras las elecciones del 10N que 300.000 personas que votaron al PSOE el 28A "han apostado" por Vox en esta ocasión. Tras ser preguntado de dónde salen esos votos o en qué comunidades se han obtenido, no ha aportado más información y se ha justificado afirmando que "es una pregunta demasiado precisa".

Asegura que esa cifra viene de "datos proporcionados por algunos profesionales" y que están en "bruto": "Estamos muy esperanzados de ver como un partido tan estigmatizado como Vox ha logrado superar la política de bloques y alcanzar el voto de la izquierda. Entendemos que por nuestra defensa de la unidad nacional, problemas de la inmigración y por nuestra defensa de la igualdad".

Además, en su comparecencia, ha asegurado que "la gobernabilidad no es responsabilidad de Vox" y apunta que han sido votados para "hacer oposición": "Dijimos que entenderíamos que PP y Ciudadanos se abstuviesen. Nosotros no compartimos nada con el PSOE, no colaboraremos".

"Ni por acción ni por omisión facilitaríamos un Gobierno integrado por el PSOE. El PSOE se ha caracterizado por poner en tela de juicio la división de poderes", ha zanjado.

Por otra parte, se ha erigido como "un dique de contención frente a la legislación totalitaria de los progres que por primera vez tendrán una oposición fuerte" y ha amenazado con que tendrán "una vigilancia estrecha del Constitucional".

El líder de extrema derecha ha definido a su electorado como "familias, señores de campo, gente buena, pacífica y preocupados por el bien común" y que su partido ha conseguido buenos resultados gracias a sus mensajes sobre Cataluña y la inmigración: "Ha tenido que ver en el auge de Vox".

El partido de Abascal ha conseguido 52 escaños (28 más que el 28A) y 3.627.305 votos, lo que supone un 15,09% del sufragio. Además ha conseguido situarse como tercera fuerza política.

Abascal reconoce a Rivera por su "patriotrismo"

Abascal también ha querido este lunes transmitir su reconocimiento a Albert Rivera por su "patriotismo" y especialmente por los años en los que en Cataluña trabajó "en defensa de la unidad de España y de las libertades".

El líder de Vox se ha referido así a Rivera en esta jornada en la que ha dimitido como líder de Ciudadanos. Tras señalar que respeta los procesos internos de otros partidos, ha considerado que el retroceso de Ciudadanos ha sido muy importante y lo ha achacado a la "falta de claridad" del partido naranja en algunos planteamientos y a sus posiciones cambiantes.