Rivera, tras el rechazo de Sánchez al debate en Atresmedia: "Había un compromiso con un grupo de comunicación"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones generales, Albert Rivera, se ha pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez de participar en el debate de Televisión Española y no acudir al de Atresmedia después de que la Junta Electoral dejara en suspenso el formato inicial con cinco participantes.

Rivera ha reiterado que "a diferencia de otros", él sí está dispuesto a participar en "todos los debates que quieran, donde quieran". "Nosotros apostamos por los dos debates", ha dicho, "me comprometí, yo cumplo mi palabra y si hay dos debates estaré en los dos".

"Cs es el único partido que está a favor de un debate en TVE, de un debate en Atresmedia y de un debate con todos los líderes políticos", ha afirmado el líder de la formación naranja, que ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, "no quiere un debate con todos los partidos nacionales" y que Sánchez haya rechazado participar en de Atresmedia.

"Tiene sentido que TVE, como tele pública, pueda organizar un debate, pero había un compromiso por parte de los partidos en un grupo de comunicación privado", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido a los partidos, "especialmente a PP y PSOE" que "no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y no pongan obstáculos".

"Quien le tiene miedo al debate es seguramente porque no tiene proyecto y no tiene propuestas", ha deslizado. "No sólo no tengo ningún miedo sino que tengo ganas de ir al debate", ha agregado.