El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha negado la posibilidad de una gran coalición con el PP para sacar adelante el Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre.

El líder de la formación morada ha reconocido en Palma de Mallorca que lleva días "diciendo a Sánchez que aclare si va a gobernar con PP, y ha dicho que no quiere", si bien ha matizado: "Me fío hasta donde me fío. Me acuerdo de cuando nos dijo que haría un Gobierno de coalición con nosotros, que iba a intervenir el mercado del alquiler... y no lo hizo".

En este sentido, el secretario general de Podemos ha recordado que ha sucedido "lo mismo en el País Valencià, en Canarias, en Aragón con Lambán, en Navarra, en La Rioja...", y ha añadido: "Sánchez piensa que él puede tener todo el poder, sillones sin apoyo electoral suficiente".

Iglesias ha asegurado que la respuesta a los posibles pactos que puedan darse tras el 10N ya la dio Sánchez en Salvados: "Después de las elecciones de 2015, Sánchez se fue con Rivera diciendo que teníamos que abstenernos. Cuando le echaron del partido, le dijo a Évole que le habían presionado: Alierta, El País, Prisa... que si llegaba a un gobierno con el de Podemos le iban a dar".

En esta línea, para el líder de la formación morada, "es lo mismo que pasa ahora: Botín dice que es mejor una repetición electoral, la CEOE pide una repetición electoral. Con que no estemos en el Gobierno... Los que no se presentan aceptan resultados cuando les conviene. Si no, ponen la maquinaria a trabajar para fabricar noticias falsas, mintiendo sobre Unidas Podemos para que no entremos en gobierno".

Por ello, Pablo Iglesias ha reivindicado el voto a su partido porque lo van a "defender con uñas y dientes para transformarlo en políticas que cambien vida de la gente". El secretario general de Podemos ha señalado que "viene la desaceleración, lo dicen todos los economistas. Si llega una desaceleración que puede convertirse en una crisis, tendría lógica que la gente supiese propuestas para afrontar la crisis".

Iglesias, en defensa de la Constitución

Sobre la cuestión económica Iglesias se ha mostrado tajante "Parece que algunos no quieren contarle a los españoles lo que están dispuestos a hacer si llega desaceleración. Vamos a debatir de la Constitución y de qué hacer para proteger la patria de crisis". En este punto, Iglesias ha hecho mención expresa a los artículos 31, sobre el sistema fiscal; al 35, sobre el "trabajo como derecho remunerado de manera digna"; al 50, sobre unas pensiones que "deben actualizarse periódicamente".

Iglesias ha finalizado su intervención aludiendo al uso del concepto de 'patria' que se usa en la campaña electoral del 10N: "Ahora que algunos presumen de patriotas y encargan banderas enormes hay que decir que ser patriota es amar patria que habla diferentes lenguas, símbolos, con una sanidad pública que te atienda, da igual en qué idioma, que la gente pueda saber que hay comunidad que le protege. La patria son servicios públicos, escuelas infantiles gratuitas, no pegar a nadie con la bandera".