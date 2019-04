El juego del 176: configura aquí tu propio Congreso y simula los pactos de Gobierno para el 28A

En unas elecciones marcadas por las relaciones en Cataluña y con una gran polarización entre los bloques de izquierda y derecha, la incertidumbre acerca de lo que puede pasar tras las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 28A es muy grande.

En este gráfico interactivo puedes intentar descifrar lo que va a pasar tras los comicios de manera muy sencilla. Sólo tienes que calcular los escaños que crees que obtendrá cada partido para descubrir cuáles son los pactos de Gobierno que se pueden producir. También puedes calcular los escaños necesarios que necesitan tus partidos preferidos para lograr un pacto suficiente para conformar un Gobierno.

El funcionamiento es muy simple. Partiendo de la composición del Congreso actual, puedes añadir o quitar escaños para construir tu Parlamento con 350 diputados. Por el contrario, si prefieres empezar de cero, sólo tienes que pulsar en "vaciar Congreso".

Ahora que todos los escaños están asignados, puedes empezar con el siguiente paso, que es simular un pacto pulsando en cada partido para comprobar si alcanza la mayoría absoluta de 176 diputados.

PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox afrontan las próximas elecciones generales en un escenario de gran incertidumbre y polarizado entre las fuerzas de derecha y de izquierda. La última encuesta del CIS, de abril de 2019, revela que un 41,6% del electorado aún no ha decidido su voto y el politólogo Pablo Simón hablaba en Al Rojo Vivo de la importancia del voto de los indecisos: "Hasta dos millones y medio de españoles podrían decidir su voto el mismo día".

Pese a que en las encuestas el socialista Pedro Sánchez parte como favorito y parece que mejorará los resultados obtenidos en 2016, el temor del partido es que el escenario se asemeje al de Andalucía tras las elecciones del pasado 2 de diciembre, donde pese a ganar en las urnas perdió el Gobierno por el pacto de derechas entre PP, Ciudadanos y Vox.

El PP ha puesto en marcha una campaña en la que siguen arreciando las críticas contra el Gobierno socialista y sus socios. Las encuestas indican que será uno de los partidos que pierda más votos respecto a las últimas generales, pero el crecimiento de la derecha y un pacto por bloques podría incluso llevar a Pablo Casado hasta la Moncloa.

En Unidas Podemos, con Pablo Iglesias volcado en la campaña electoral morada, sobrevuela la incertidumbre en torno al desgaste que puedan ocasionarles las crisis internas en la formación. Dicen que afrontan estos comicios "preparados, que salen a ganar y que nunca se habían visto tan cerca de formar parte del Gobierno de España. Se reivindican como el "voto útil" y esgrimen como argumento las políticas que han podido aplicar en los últimos tiempos.

Ciudadanos llega a las elecciones después de haber estado reclamándolas desde el pasado 24 de mayo, hace casi un año. La última encuesta del CIS sitúa a la formación morada como tercera fuerza política con un importante ascenso respecto a su representación actual en el Congreso.

Por último, Vox puede marcar las elecciones pese a que las encuestas no le sitúan entre los cuatro partidos más votados, pero sí muy cerca de Unidas Podemos. Aupados por el resultado de las autonómicas andaluzas y por no haber sufrido desgaste durante la legislatura, la formación de Santiago Abascal puede ser una de las sorpresas de las elecciones. La ley electoral puede ser clave en el número de escaños que conseguirá, ya que se puede ver perjudicado si no alcanza el 15% de los votos.

Y si nuestro pactómetro se te queda corto, recuerda que también puedes jugar con el escañómetro de laSexta para asignar, uno a uno, los 350 diputados del Congreso de los Diputados por provincias.