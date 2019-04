Inés Arrimadas responde al escrache sufrido en Girona: "Los independentistas pueden manifestarse en Madrid y nosotros tenemos que estar protegidos en nuestra tierra"

La candidata de Ciudadanos por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha asistido a un acto en Torroella de Montgrí, Girona, donde ha sido abucheada mientras daba un paseo.

La política ha asegurado durante el acto de campaña ante unas 150 personas que un gobierno de Ciudadanos no indultará a los presos independentistas ni dará cesiones al independentismo, como cree que hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que además ha dicho que es "un chollo y blandito con los independentistas".

"Falta una semana para librarnos de Sánchez. Del de los indultos. Me encanta el no es no para todo menos para los independentistas. Mireme. No es no a los indultos", ha sostenido la candidata.

Y añadía que "no habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu".

Arrimadas ha reivindicado además a Ciudadanos como la garantía para acabar con las cesiones que considera que se han dado al independentismo desde el Gobierno, y ha afirmado estar "cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo en las elecciones o mientras están en la oposición, pero mientras están en el Gobierno siempre pactan con los nacionalistas".