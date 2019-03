El PSOE tacha a Vox de "franquista" tras fichar a dos militares que apoyaron el manifiesto de exaltación de Franco

La formación de extrema derecha ha incorporado como 'número uno' por Cádiz a Agustín Rosety, uno de los militares que firmó el manifiesto en el que se ensalzaba a Franco. A este escrito también se sumó el general Alberto Asarta, que encabezará la lista del partido en Castellón.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, los fichajes de Vox demuestran lo que es ese partido: "Es una formación claramente franquista. Es toda la nostalgia franquista, responde a eso", ha denunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En Valencia, el partido liderado por Santiago Abascal ha fichado a un histórico miembro del PP: Ignacio Gil Lázaro, quien ha decidido sumarse a Vox tras tres décadas militando en el Partido Popular.

Por su parte, la formación de Pablo Casado ha recuperado a Cayetana Álvarez de Toledo. "Va a dar la batalla de las ideas donde muchos no se han atrevido a hacerlo", ha asegurado el presidente de los populares. Ella será 'número' uno por Barcelona después de haberse mostrado muy crítica con el PP. No obstante, según ha matizado, no con la composición popular actual. "El PP hoy dice, hace y va a hacer lo que a mí me parece que tiene que decir y hacer", ha apuntado Álvarez de Toledo en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias.

En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja ha incorporado al exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto Como, 'número dos' por Madrid. Unidos Podemos no ha tardado en responder a este fichaje. "Ha sido responsable de un ERE ilegal que ha dejado en la calle a cientos de familias", ha criticado Noelia Vera, portavoz de Podemos. De Quinto se ha hecho eco de estas declaraciones y se ha limitado a decir en Onda Cero: "Lo hizo el embotellador. Yo no tomé la decisión sobre ese ERE, pero lo apoyé".

El 'número cuatro' de la lista lo ocupa Edmundo Bal, abogado de Estado que defendió que sí hubo un delito de rebelión durante el referéndum del 1 de octubre y que fue cesado por el Gobierno. Para él, "no se puede vivir con rencor o con ánimo de venganza". Así se ha expresado, al menos, haciendo referencia al Gobierno.