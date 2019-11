Inés Arrimadas: "Queremos contratación indefinida desde el primer día"

La candidata de Ciudadanos ha apuntado que "hay que ayudar a los autónomos", y "sobre todo a las mujeres autónomas que son madres". Inés Arrimadas ha explicado que España tiene "un talento investigador" que no se cuida en el país. Además de energías renovables. "No copiemos las viejas recetas que no funcionan", ha sentenciado.