En el segundo día de campaña, y habiéndose acostado a las tantas tras el primer debate electoral, Irene Montero ha viajado hasta Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, para reivindicar que "existe una España que quiere cuidar a Cataluña, que quiere respetar lo que decidáis, pero que no va a renunciar a convenceros de que queremos convivir con vosotros, que hay una España que quiere articular un proyecto de convivencia".

Ha señalado la número dos de Unidas Podemos que "si un error han cometido los partidos independentistas ha sido no reconocer que esa España existe". En un acto junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata al Senado, Rosa Lluch, Montero ha pedido a los catalanes que no se dejen utilizar. Les ha advertido de que Pedro Sánchez tratará de ponerlos como excusa para pactar con el PP.

"Mucho votante socialista catalán no sabe con qué Sánchez se va a encontrar tras el 10N, si con el que cree que Cataluña es una nación o con el que cree que se puede seguir amenazando a un territorio con tal de restarle un puñado de votos a Ciudadanos", ha añadido.

El candidato de En Comú Podem, Jaume Asens, que ha sido el encargado de presentar el acto, ha asegurado que "solo hay dos opciones si el PSOE quiere gobernar: o Sánchez es presidente con Cayetana Álvarez de Toledo y el PP, o Sánchez es presidente con Irene Montero".

Diálogo y empatía

La mala política es para Colau la que no practica el diálogo ni la empatía, la que solo habla y no escucha. La alcaldesa de Barcelona ha alertado de que "las instituciones no están sirviendo para resolver los problemas de la gente" y ha acusado de falta de empatía tanto al Govern de la Generalitat como al Gobierno de Sánchez. Fracasaron, según ha dicho, "el 155 y la vía represiva, y fracasó también la vía unilateral".

Pablo Iglesias, que estuvo en Cataluña en precampaña, volverá el próximo miércoles ya en campaña.