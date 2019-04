Pedro Sánchez: "La solución a un Gobierno de derechas es uno presidido por el PSOE y no por el rencor"

El líder del PSOE ha insistido en que la papeleta socialista es la que dice "sí al acuerdo y no a la confrontación y al rupturismo, sí a una España federal que una en la diversidad".

"En Cataluña estos últimos cuatro años ha habido un gobierno en Madrid que ha dicho muchas veces no: no a la reforma constitucional, no a la financiación autonómica, no a un Senado que sea de verdad una cámara federal, no al corredor del mediterráneo, no a sus derechos históricos, a la lengua catalana...", ha enumerado Sánchez.

Porque Sánchez ha avisado también de que una solución no es tal si al final "crea un problema" y, así, ha advertido de que el próximo 26 de junio habrá "muchas papeletas que van a representar un problema para los españoles y sólo una garantiza la solución", que es, ha dicho, la del PSOE.

Aunque en ningún momento se ha referido a la consulta de autodeterminación, fuentes socialistas han explicado que, con esta advertencia, el líder del PSOE se ha referido a la propuesta de En Comú Podem de un referéndum para Cataluña.