Los líderes políticos vuelven a la normalidad de la campaña electoral tras el 'Debate 13J'

En el PP están muy contentos, creen que Rajoy resistió en el bloque de la corrupción. Dicen que "venció" y que "convenció". Rajoy se muestra como única alternativa de gobierno frente al "ruido" de "cenizos".

El candidato socialista ha arrancado el mitin diciendo que ha ganado el debate y que ahora lo que va a hacer es ganar las elecciones. El PSOE continúa la campaña con "espíritu positivo". Sánchez dice que se reservó un ataque a Iglesias.

Íñigo Errejón ha defendido lo bien que lo hizo Pablo Iglesias en el debate y que con la posición que les dan las encuestas "es lo que toca". Iglesias confiesa su esfuerzo por modular el "exceso de pasión" de debates anteriores.

Albert Rivera se muestra satisfecho con el debate porque "se demostró que no hay alternativa" entre "los populistas y los conformistas". Niega un pacto de no agresión con Sánchez y dice que vio un pacto de "no agresión" entre Rajoy e Iglesias.