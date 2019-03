Selfies, besos y paseos en el ecuador de la campaña de Rajoy marcada por un discurso plano

Mariano Rajoy dice que se lo está pasando muy bien fuera del plasma."Hay muchísimas personas fuera de aquí, he intentado saludarlas a todas, es muy difícil pero he logrado saludar a muchas, hasta me he hecho algunos selfies", ha dicho en Murcia.

Rajoy pasea, se hace selfies, compra en los mercados, besa a jóvenes y no tan jóvenes... Estamos en el ecuador de su campaña más callejera y televisiva.

El presidente del Gobierno también sigue haciendo mítines tradicionales, los momentos más calurosos se producen a su llegada. Después, cuando entra, su discurso se vuelve plano, ni mucho ni poco, repleto de frases 'ni que sí, ni que no'. En Zaragoza afirmó: "Si te confundes en las prioridades, o no manejas bien los tiempos, a lo mejor puedes tener un problema. O no, que nunca se sabe, pero yo creo que sí".

Frases en las que todo puede ser. En Las Palmas de Gran Canaria destacó: "Yo me admiro, no sé si son ellos los que están en otra onda, o soy yo, o los dos o ninguno, nunca se sabe". Frases de muy Rajoy y mucho Rajoy. En Sevilla ha subrayado que "la gente es normal, agradable".

Queda una semana de campaña que, salvo imprevistos en el debate del lunes, seguirá orientada no tanto a ganar como a no perder.