El pacto PSOE-Podemos se enfría: Iglesias no renuncia al referéndum y Sánchez no negocia con la unidad de España

CONTINÚA LA RONDA DE CONTACTOS ENTRE LOS PARTIDOS TRAS EL 20D

Se aleja un posible pacto PSOE-Podemos. Pablo Iglesias no renuncia al referéndum en Cataluña y Pedro Sánchez asegura que no va a negociar la integridad territorial del país. El líder socialista ha trasladado las duras condiciones de los barones socialistas para pactar con Podemos y ha dejado claro ante el Comité Federal del partido que hablará con todas las formaciones; defiende que España ha votado cambio y que toca negociar para formar Gobierno. No obstante, asegura que no intentará ser presidente "a cualquier precio".