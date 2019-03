Pablo Iglesias: "Es una buena noticia que Rajoy dé la cara"

VALORACIÓN A LA PRESENCIA DE RAJOY EN LASEXTA

El candidato de Podemos a la Moncloa, Pablo Iglesias, ha valorado la presencia de Rajoy en laSexta Noche para contestar a las preguntas de los ciudadanos. Aunque ha dicho que no lo pudo ver, ha añdido que, según ha leído en las redes sociales, no se sentía cómodo. No obstante, Iglesias ha añadido que "es una buena noticia que haya dado la cara".