CRÓNICAS MARIANAS | CRISTINA PARDO SIGUE LA CAMPAÑA DEL PP

Mariano Rajoy ha respondido que está preparado para ir a laSexta. "Allí estaré si dios quiere y no se producen acontecimientos imprevistos que espero que no". El presidente no ha desaprovechado para dejar su cuña electoral y decir que "los gallegos son gente seria".