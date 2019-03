El cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez arrasó en las redes sociales con 7.500 menciones por minuto

El cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez arrasó en las redes sociales, acaparando el 98% del share social y generando una media de 7.500 tuits por minuto.

Entre todos esos comentarios destaca el hashtag #CaraACaraL6, que con un total de 845.563 tuits se convirtió en Trending Topic nacional y mundial desde el inicio hasta el final del debate.

La acusación de Pedro Sánchez a Rajoy tachándole de no ser una persona "decente" fue el momento más comentado del cara a cara a través de internet, momento en el que se pasó de 7.000 a 12.000 tuits por minuto.

Además, la cuenta de Mariano Rajoy fue la más mencionada, con 100.000 tuits más que la de Pedro Sánchez, algo que según los expertos no quiere decir que fuera el campeón, ya que el hashtag ganador fue #PedroPresidente.

Sin embargo, los espectadores no han sido los únicos en valorar el debate a través de sus perfiles, ya que los partidos se han encargado de tuitear de forma activa tanto en el previo como durante la emisión.

Y en un debate tan intenso en las redes sociales, no podían faltar los memes, en los que triunfó Campo Vidal como juez de silla de un partido de tenis. No obstante, no fue el único, porque también se bromeó con el líder socialista garabateando y con Rajoy haciendo sumas.