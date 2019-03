Aznar aparece por sorpresa en la reunión de la Ejecutiva del PP

La sombra de la ingobernabilidad preside la reunión de la Ejecutiva del Partido Popular, un encuentro con aparición sorpresa del expresidente del Gobierno José maría Aznar. Su presencia, en principio, no es rara. Estuvo en el comité que se celebró tras las elecciones de 2011. Sin embargo, el momento es muy interesante. Las relaciones de Rajoy y Aznar no pasan por su mejor momento. EN las últimas tiranteces que hubo entre los dos, Rajoy dijo que le gustaba que le dijeran las cosas a la cara. Además, Aznar no está sentado en el sitio que le correspondería como presidente de honor del partido. Ha quedado relegado a un lateral. A la entrada de la reunión, todos los dirigentes aumentan la presión sobre el PSOE para que facilite la investidura de Rajoy.

