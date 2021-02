Consulta todos los detalles sobre los resultados de las elecciones de Cataluña 2021: porcentaje de votos, participación, escaños y votos de cada partido político, así como el número de diputados al Parlament. Todos los datos electorales de los grupos políticos en la localidad de Rubí, en Barcelona.

En estos momentos, todavía no ha comenzado el escrutinio en la localidad barcelonesa de Rubí. A partir de las 20:00 horas, en esta misma página, podrás seguir en directo el resultado electoral y consultar todos los datos relacionados con los comicios catalanes.

Resultados elecciones catalanas de 2017

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las últimas elecciones en la comunidad, después de que el referéndum de independencia del 1 de octubre llevase al Gobierno central a aplicar el artículo 155 de la CE en Cataluña. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la destitución de Puigdemont y de su consejo de Gobierno tras la declaración unilateral de independencia, disolvió el Parlament y convocó elecciones en la región.

En estos comicios, uno de los grandes triunfadores fue Ciudadanos, que venció las elecciones logrando 36 escaños y el 25,37% de los votos con Inés Arrimadas como candidata. Las siguientes formaciones más votadas fueron JxCat, liderada por Carles Puigdemont, y ERC, con Oriol Junqueras como número uno en sus listas. Estos partidos consiguieron 34 y 32 escaños, respectivamente.

Con prácticamente la mitad de escaños que estos partidos independentistas (17), el PSC de Miquel Iceta se hizo con la cuarta posición. A una distancia considerable de los socialistas quedaron CatComú-Podem, liderado por Xavier Domènech (8 escaños), la CUP, con Carles Riera de candidato (4 escaños) y el PP, representado por Xavier García Albiol (4 escaños).

Ciudadanos, a pesar de ser la fuerza más votada, no fue capaz de reunir una mayoría que permitiera a Arrimadas ser presidenta de la Generalitat. En cambio, Carles Puigdemont sí sumó los votos suficientes para acceder al Govern y el presidente del Parlament, Roger Torrent, le propuso como candidato a la investidura. No obstante, no pudo repetir legislatura por encontrarse fugado en Bélgica y acabó designando a Quim Torra, que fue investido presidente el 14 de mayo de 2018, con el apoyo de ERC y la abstención de la CUP.

