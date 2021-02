Votar en plena tercera ola de contagios por la COVID-19 supone un reto mayúsculo en las elecciones de Cataluña. Los miembros de algunas mesas electorales no se han presentado, viendo incluso casos de suplentes siendo presidentes de mesa.

En una mesa de Lleida, hablamos con una presidenta que traslada su sensación de inseguridad de cara a estos comicios. A diez minutos de comenzar las votaciones, afirmaba no haber recibido la mascarilla FFP2.

"Estoy segura de que las personas contagiadas no van a venir de 19:00 a 20:00; al fin y al cabo, no hay ningún criterio que te diga si estás contagiado o no, si eres asintomático o no. Al final estamos expuestos durante todo el día", opina.

Afirma que pensaba que los miembros de la mesa estarían "más protegidos" y pone en duda si estas elecciones serán seguras. "Yo no sé si la persona que está delante de mí está contagiada o si yo estoy contagiada", agrega, añadiendo que no se ha hecho la prueba de antígenos tres días antes porque podía "haberse contagiado" hasta la apertura de las mesas.

"No sabíamos dónde nos teníamos que poner, ni ponernos un EPI... estamos un poco inseguros porque no sabemos cómo va a funcionar la elección", zanja.