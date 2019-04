Puigdemont contradice a su propio partido y no descarta la vía unilateral para conseguir la independencia

Después de las dudas de la últimas semanas, el independentismo se rearma. Puigdemont contradice a su propio partido y a ERC y no renuncia a la vía unilateral: "No tenemos que renunciar a nada a priori".

Marta Rovira asegura que estaban preparados para la independencia y que se acabó de hacer autocrítica porque "es lo que han pedido los exconsellers desde prisión". "El Govern de Cataluña estaba preparado para hacer lo que hizo", sentencia.

Desde el PSC, en 'el objetivo', Miquel Iceta le pedía a Ciudadanos propuestas para poder definir su posición porque no garantizará su apoyo si no le ofrecen un proyecto. Posteriormente, el líder del PSC se comprometía a no bloquear la gobernabilidad en Cataluña afirmando que no habrá nuevas elecciones si de él depende.

Por su parte, Albert Rivera desconfía y les pide apoyo en caso de que sumen más escaños que los socialistas: "El PSC cuando ha tenido ocasión ha hecho dos tripartitos en Cataluña, ahora hay que ganar al nacionalismo y espero que algunos partidos no se vuelvan a equivocar".

El candidato de los Comuns cree que los votos que cosechen serán decisivos para formar un nuevo gobierno. "Creo que nosotros seremos decisivos, porque todo el voto que puede ir a nosotros puede transformar la situación", afirma Xavier Domenech.

Comienza el cruce de declaraciones entre partidos a falta de pocos días para el inicio de campaña.