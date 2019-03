Iceta, a Sánchez: "Estaba convencido de que ibas a llegar a presidente antes que yo pero creo que me voy a adelantar"

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha ofrecido su "experiencia" en contraste al "experimento" de Ciudadanos, un partido que, ha advertido, significaría "menos autogobierno y menos financiación" para Cataluña y supondría "cambiar a un nacionalismo excluyente por otro".

Iceta ha protagonizado un acto electoral en el Teatre Municipal de L'Escorxador en Lleida junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, el alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, y el cabeza de lista del PSC por Lleida, Òscar Ordeig. En su intervención, el dirigente del PSC ha dejado claro que el PSC "ni hará a nadie de ERC presidente, tampoco a Carles Puigdemont (JxCat), no sufráis. Pero con decir que no, no basta. Es la gran diferencia con la política que hace Ciudadanos y PP".

"No a la independencia, vale. Que hemos de hacer un cambio, seguro, pero ¿qué cambio? ¿Hemos de sustituir un nacionalismo excluyente por otro? ¿Hemos de cambiar un lío por otro? ¿Hemos de volver atrás? ¿Queremos un cambio que reste o que sume? ¿Queremos menos autogobierno o más? ¿Menos financiación o más? ¿Queremos hacer un experimento o preferimos más la experiencia? Eso es lo que yo os estoy proponiendo", ha afirmado Iceta.

Una crítica clara a la formación naranja, justo cuando un sondeo publicado por La Vanguardia ha expuesto que las fuerzas independentistas perderían la mayoría absoluta en Cataluña en las elecciones del 21D, que ganaría ERC con 31-32 escaños, aunque en una situación de empate técnico con Ciudadanos (30-31) y JxCat (30).