El PDeCAT matiza las palabras de Puigdemont y asegura que la salida de la UE no forma parte de su programa electoral

Carles Puigdemont define a la actual Unión Europea como un "club de países decadentes" y cree que los catalanes tendrían que decidir si quieren formar parte de ella. Unas palabras que matizan desde su partido. "No forma parte del programa electoral de Junts per Catalunya un planteamiento de salida de la Unión Europea", señala Jordi Xuclà, coordinador de secretarios del PDeCAT.

Dice que son críticos con Europa pero apostarían por seguir en ella: "Si se votara yo sería un militante activo de la permanencia en la Unión Europea. Puigdemont defiende la permanencia en la UE pero critica los dirigentes actuales".

Marta Rovira evita chocar con Puigdemont y no descarta el referéndum: "No sé si tendrá que hacer un referéndum o no, en todo caso nunca nos oponemos a las urnas". Pero desde su partido sí lo hacen, como asegura el portavoz Sergi Sabrià: "No nos parece que haga falta un referéndum para esto".

Puigdemont también ha opinado sobre uno de los puntos que estaría pactando su partido con ERC, abandonar la unilateralidad, algo que él no lo ve tan claro: "Damos un poco de risa a veces porque tenemos un Estado que aplica la unilateralidad, porque el 155 es un acto unilateral ¿no? Y nosotros tenemos que decir que democráticamente renunciamos a una vía democrática. No tenemos que renunciar a nada". También asegura que los consellers cesados no han acatado el 155.