Pablo Casado se ha trasladado a Castilla y León para participar en el arranque de la campaña electoral de Alfonso Fernández Mañueco.

En un intento de vestirse de líder leonés ha hablado sobre la vida en el ámbito rural, donde asegura que hasta hace poco "se tenía que beber vino porque no había agua".

"En estas comarcas de León, hace no tanto tiempo se tenía que beber vino porque no había agua potable y desayunar sopa de ajo porque no se recomendaba utilizar el agua sin cocer", ha señalado.

Además, ha arremetido contra aquellos que viven "en Madrid" y acuden "de vez en cuando de visita" a la comunidad vecina "sin tocar demasiado ni tocar el estiércol". "No saben de qué va (la vida allí), lo ridiculizan y ni siquiera tienen idea de dónde viene España", ha agregado al respecto.

También ha aprovechado su intervención en el mitin electoral para explicar que en León hay muchas familias como las de su padre, "que tenían el corral en casa" y "uvas conservadas en baja graduación, por eso los niños también podían beber vino". "Hay gente que no sabe lo que es eso", ha sentenciado.