Lo más destacado del debate a cinco de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Serra a Aguado: "¿Oye eso? Es el sonido de la ultraderecha con la que quiere gobernar, como en Andalucía"

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Serra, ha acusado al líder autonómico de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de querer gobernar en la región "con la ultraderecha" tras las elecciones si le dan los números, "como lo están haciendo en Andalucía".

"¿Oye eso? Es el sonido de la ultraderecha y con la que quiere gobernar aquí, como en Andalucía", ha dicho Serra en el debate de Telemadrid, copiando la misma pregunta que hizo en su 'minuto de oro' el presidenta de Cs, Albert Rivera, durante el primer debate televisivo entre los candidatos a las elecciones generales.

El candidato regional de Cs, por su parte, ha acusado a Podemos de apoyar a los manifestantes que realizaron el día de San Isidro un escrache a la candidata municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, en la pradera de San Isidro. "Begoña Villacís, embarazada de nueve meses, ha sido insultada en San Isidro, por extremistas, que la encimaron y la acosaron. Podemos dijo que era una protesta pacífica", ha afirmado. Aquí, el vídeo de las declaraciones que Villacís hizo en Al Rojo Vivo tras el escrache.

Aguado también se ha referido al candidato del PSOE: "Gabilondo, ¿va a ser Serra su consejera en Educación y Civismo? Porque usted no viene solo, Gabilondo, viene de la mano de Podemos", ha aseverado en varios momentos el candidato de Cs.

Ignacio Aguado ha lanzado esta pregunta en ocasiones utilizando un cartón con la foto de Isa Serra pintando hace años un cajero automático. "La libertad es más potente que el odio. Donde no prima la exclusión de quien piensa diferente, hay inclusión de todas las personas y familias. Quiero cuidar a todas las familias, que son las que garantizan que en un futuro se pueden pagar pensiones dignas", ha dicho.

En varias ocasiones, Aguado también ha hecho referencia al "mazacote" que le lanzaron el sábado mientras realizaba un mitin en Lavapiés personas a los que el candidato de Ciudadanos se refirió como "okupas" o "amigos de Podemos". Lo ha enseñado varias veces y lo ha dejado sobre su mesa en un punto visible.

Monasterio critica que "muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla se están colando" en la sanidad madrileña

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado que en la sanidad madrileña "se están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla lanzando cal a la Guardia Civil".

"¿Qué es esto de la Sanidad Universal y de que en Madrid se atienda a todo el mundo sin facturarle? No puede ser que las cifras suban, suban y suban y pasemos de en 2015, 90.000 y pico inmigrantes atendidos a que este año podamos acabar con 160.000", ha lanzado la candidata de Vox en el debate electoral.

Para Monasterio, "cuando a una madre que está esperando a que a su hijo le atiendan por un problema de salud mental le dicen 300 días, esa madre tiene que saber que delante de ella se están colando muchos inmigrantes ilegales". En este punto, ha hecho hincapié en que cuando los españoles salen fuera del país "sí que se les factura". "Por lo menos, reciprocidad", ha exigido.

Ignacio Aguado arremete contra Ángel Gabilondo por su pasado con Zapatero y el candidato del PSOE reivindica orgulloso su labor

En el primer debate electoral a cinco entre los candidatos a la Comunidad organizado por Telemadrid, Aguado ha comenzado su discurso arremetiendo directamente contra el candidato socialista en el bloque de Economía y Empleo, en el que le ha echado en cara que ha sido ministro de Zapatero "responsable de la ruina" que dejó a todos los españoles.

Así, le ha preguntado si después del 27 de mayo, pese a decir que no va a subir los impuestos a los madrileños, tiene preparado como Sánchez "un sablazo fiscal", después de "haber enseñado la patita con recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones". "Si gobierna agárrense la cartera, bastante tenemos como para aguantar cuatros años más de impuestos y subidas fiscales de la mano de Gabilondo y su socio Podemos 1 y Podemos 2", le ha dicho a los madrileños mirando a cámara.

Por su parte, Gabilondo le ha respondido que se siente "orgulloso de haber sido ministro del Gobierno de España" y le ha reprochado que no es el momento de abrir el debate sobre Zapatero, aunque le ha invitado ha hacerlo en otro momento.

"Pido mesura para no convertir esto en una interpelación personal y no acabar abordando los intereses de los ciudadanos", ha lanzado el candidato del PSOE, quien ha defendido que durante su etapa de ministro logró colocar la educación en el centro y hubo más becas que en ninguna otra época.

Díaz Ayuso alerta de que el voto debe ser para PP porque "Vox no entrará en la Asamblea" y Ciudadanos "sumará" con PSOE

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de que el voto, en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, debe ser para su formación porque "Vox no entrará en la Asamblea de Madrid" y Ciudadanos "sumará" con los socialistas.

En el debate electoral, ha hecho hincapié en que, aunque "algunos se disfrazan de PP ni lo son ni lo serán", y ha reivindicado que solo "uniendo el voto" en torno a su formación se garantizarán los "derechos de todos los madrileños". De no ser así, si existe división, según Díaz Ayuso, "ganan las izquierdas".

Ángel Gabilondo hace un llamamiento al diálogo y al progreso: "Quiero liderar un gobierno con acuerdo por un cambio de y modernidad"

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid ha dicho que hay "una gran oportunidad de cambio" y que él no excluirá a nadie tras el 26M: "Lo digo ahora y creo que lo entienden los ciudadanos". En materia económica, Ángel Gabilondo ha apuntado: "A partir de 150.000 euros se puede subir un punto más el IRPF para atender muchos servicios imprescindibles"

Las declaraciones de Errejón, al no asistir al debate: "No está la fuerza que contrasta que se puede gobernar bien"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia del Gobierno regional, Iñigo Errejón, ha calificado de "fallido" el debate de 'Telemadrid' porque "no está la fuerza política que gobierna el Ayuntamiento de Madrid y que "ofrece un contraste de lo que se puede gobernar bien frente al desgobierno, corrupción y la deuda del PP".

"Hoy no tenía que estar aquí porque se iba a celebrar un debate y la Junta no nos deja estar. Será casualidad que va a ser el único en el que estará Isabel Díaz Ayuso. Un debate fallido porque no se puede tener un debate serio de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid si no estamos la fuerza política que gobierna el Ayuntamiento y que ofrece un contraste de lo que se puede gobernar bien frente al desgobierno, corrupción y la deuda del PP", ha dicho en un mitin esta tarde en San Sebastián de los Reyes.