Barómetro del CIS: el PSOE ganaría en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria y Navarra

El PSOE consolidaría su ventaja sobre el PP en las próximas elecciones del 26 de mayo, al ser la fuerza más votada en la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas algunas que gobernaba el PP, como Madrid y Castilla y León. Así se desprende del barómetro prelectoral del CIS, realizado entre los días 21 de marzo y 23 de abril, según el cual el PSOE ganaría en todas las comunidades, salvo en Cantabria, donde el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla conservaría el liderazgo.

Aragón

El PSOE sería la primera fuerza con 20-22 escaños según prevé el CIS, seguida del PP, que obtendría 18-19. Podemos obtendría 10-12 y Ciudadanos 9-10.

El actual presidente de la Comunidad de Aragón es Javier Lambán (PSOE). Las Cortes de Aragón están representadas por 67 diputados (21 del PP; 18 del PSOE; 14 de Podemos, 6 del Partido Aragonés, 5 de Ciudadanos y 3 del grupo Mixto).

CIS para las autonómicas en Aragón | laSexta.com

Asturias

El PSOE sería la primera fuerza en Asturias (15-18), según prevé el CIS, seguida del PP que obtendría 10-11. Podemos obtendría entre 7-9 y Ciudadanos un 4-5

El actual presidente del Principado de Asturias es Javier Fernández (PSOE). La Junta General del Principado de Asturias está compuesta por 45 diputados (14 del PSOE; 11 del PP; 9 de Podemos, 5 de Izquierda Unida, 3 de Foro Asturias y 3 de Ciudadanos).

Islas Baleares

El PSOE sería la primera fuerza con 17-19 escaños, según prevé el CIS, seguida del PP, que obtendría14-16. Ciudadanos obtendría 9-10 y Podemos 7-8.

La actual presidenta de las Islas Baleares es Framancina Armengol (PSOE). El Parlamento de las Islas Baleares está compuesto por 59 diputados (19 del PP; 14 del PSOE; 7 de Podemos, 6 de MÉS per Mallorca, 3 de El Pi-Proposta per les Illes, 3 de MÉS per Menorca y 7 del Grupo Mixto).

Canarias

El PSOE sería la primera fuerza con 20-23 escaños, según prevé el CIS, seguida del PP con 9-11. Podemos y Ciudadanos empatarían con 6-8 escaños.

El actual presidente de Canarias es Fernando Clavijo Batlle (Coalición Canaria). El Parlamento de las Islas Canarias está compuesto por 60 diputados (15 de CC; 15 del PSOE; 12 del PP, 7 de Podemos, 5 de Nueva Canarias, 3 de Agrupación Socialista Gomera, 2 de Agrupación Herreña Independiente y 1 de Partido Nacionalista Canario).

Cantabria

El PRC sería el partido vencedor en Cantabria con 12-13 escaños y el PP sería segunda fuerza (8-10), según prevé el CIS, seguida del PSOE con 5-7 escaños y Podemos y Ciudadanos empatarían con 2-3 escaños.

El actual presidente de Cantabria es Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria). El Parlamento de Cantabria está compuesto por 35 diputados (13 del PP; 12 de PRC; 5 del PSOE, 3 de Podemos, y 2 del grupo Mixto).

Castilla-La Mancha

El PSOE sería la primera fuerza con 15-18 escaños, según prevé el CIS, seguida del PP con 11-14. Podemos y Ciudadanos quedarían empatados con 2-3 escaños.

El actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es Emiliano García-Page (PSOE). Las Cortes de Castilla La-Mancha están compuestas por 33 diputados (16 del PP; 15 del PSOE y 2 de Podemos).

CIS para las autonómicas en Castilla-La Mancha | laSexta.com

Castilla y Léon

El PSOE sería la primera fuerza con 30-31 escaños, según prevé el CIS, seguida del PP, con 28-29. Ciudadanos obtendría 10-13 escaños y Podemos 8.

El actual presidente de la Junta de Castilla y León es Juan Vicente Herrera (PP). Las Cortes de Castilla y León están compuestas por 84 diputados (42 del PP; 25 del PSOE; 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos y 2 del grupo Mixto).

CIS para las autonómicas en Castilla y León | laSexta.com

Extremadura

El PSOE sería la primera fuerza en la región extremeña con una horquilla de entre 30-32 escaños, según prevé el CIS, seguida del PP con 19-21 diputados. Detrás estaría Podemos (7-8) y Ciudadanos (5-6). Vox no obtendría ningún escaño en esta comunidad.

El actual presidente de la Junta de Extremadura es Guillermo Fernández Vara (PSOE). La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 diputados (30 del PSOE; 27 del PP; 6 de Podemos, y 2 del grupo Mixto).

Madrid

El PSOE lideraría la Comunidad de Madrid con un 22,4% de los votos. Al PSOE le seguiría el PP con un 16,2% y Ciudadanos, con un 11,3%. Le siguen Podemos (9,4%), al que sigue a muy escasa distancia Más Madrid (9,3%). Vox se queda con un 3,8%.

El PSOE lograría entre 33 y 38 escaños, que se apoyarían en los 17-19 de Podemos y los 16-18 de Más Madrid para formar Gobierno. Frente a ellos, los 29-33 escaños que sumaría el PP, los 21-24 de Ciudadanos y los 6-8 de Vox.

CIS para las autonómicas en Madrid | laSexta.com

Murcia

El PSOE ganaría y sería la primera fuerza con entre 14-17 escaños, pero le sguirá muy de cerca el Partido Popular con 12-14. Si se diera un pacto a la derehco, los escaños de Ciudadanos (7-8) y de Vox (4-5) permitirían al PP llevarse el Gobierno de la región. Podemos obtendría 4-5 diputados, e Izquierda Unida 1-2 escaños.

El actual presidente de la Región de Murcia es Fernando López Miras (PP). La Asamblea Regional de Murcia está compuesta por 45 diputados (22 del PP; 13 del PSOE; 6 de Podemos y 4 de Ciudadanos).

Navarra

En Navarra, la Coalición Navarra Suma (PP+Ciudadanos+UPN) vencería con 16-17 escaños, según prevé el CIS, seguida del PSOE con 11-12. Les seguirían Geroa-Bai (7-9) EH-Bildu (7-8) y Podemos, que obtendría seis diputados.

La actual presidenta de Navarra es Uxue Barkos Berruezo (Geroa Bai). El Parlamento de Navarra está compuesto por 50 diputados (15 de Unión Pueblo Navarro, 9 de GBai; 8 de EH Bildu; 7 de Podemos, 7 del PSOE y 2 del PP).

La Rioja

La Rioja es otra de las comunidades en las que ganaría el PSOE, según estima el CIS, y obtendría entre 12-14 diputados, pero le seguiría muy de cerca el PP con 11-13. En tercera posición estaría Ciudadanos, con 3-4, y empatarían el Partido Riojano y Podemos con 2-3 diputados.

El actual presidente de La Rioja es José Ignacio Ceniceros (PP). El Parlamento de La Rioja está compuesto por 33 diputados (15 del PP; 10 del PSOE; 4 de Ciudadanos y 4 de Podemos).