Tras la debacle electoral, Susana Díaz no tira la toalla. "Si hubiera perdido las elecciones, me habría ido. Pero las he ganado", ha destacado la candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía. En este sentido, Díaz ha afirmado que se siente apoyada.

"La Ejecutiva regional me ha dado la confianza para seguir liderando el proyecto socialista", ha precisado la líder del PSOE andaluz en un día "triste", según ha señalado, a pesar de haber ganado las elecciones: "Hemos entendido el mensaje".

Un mensaje que para Díaz está claro: el votante socialista se ha quedado en casa. "Tenemos que reflexionar sobre cómo nuestras políticas en cada momento no han hecho que los votantes que se sienten de izquierda hayan acudido a las urnas para parar la ola de la extrema derecha también en Andalucía.

Pero no es solo su responsabilidad. Según ha dicho, todo el PSOE debe reflexionar: "Cuál debe ser el papel del PSOE para reforzar las instituciones e impedir que otros las debiliten y deterioren nuestra democracia". Sobre las voces que hablan de la posibilidad de apoyar a Ciudadanos en una investidura para evitar que Vox entre en un hipotético gobierno, carga contra la formación naranja.

"Lo normal en democracia es que el tercero apoye el primero. Pero eso de 'usted ha ganado las elecciones, pero apóyeme a mí' es un poco extraño", ha criticado Susana Díaz. Aunque hay voces críticas con Díaz que piden apertura de miras en este sentido.

"Creo que el PSOE debe ser inteligente y abrir esa posibilidad de que el abanico sea amplio en estas nuevas formaciones de derecha", ha apuntado Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas. Susana Díaz ha agradecido la confianza al millón de personas que le han votado.