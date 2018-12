Santiago Abascal: "Haremos responsable a Pablo Iglesias de toda la violencia que se use contra Vox"

Vox asegura que a su partido no le corresponde iniciar conversaciones para llegar a un pacto de Gobierno en Andalucia, después de haber irrumpido en la política española logrando 12 escaños en el parlamento de esta Comunidad.

"Estaremos atentos a lo que propongan otros partidos", afirman desde el partido, que no aclaran si entrarán o no en el Gobierno. Lo que sí afirman es que no serán un obstáculo para acabar con el gobierno socialista.

Para Santiago Abascal, Pablo Iglesias "llama a la alerta antifascista militante", que para él no es otra cosa que "enviar hordas comunistas a insultar" a Vox. Por ello, afirma que desde ahora "señalarán" a Pablo Iglesias por cualquier acto violento o amenaza contra su partido.

En el acto, Vox impidió a laSexta preguntar en rueda de prensa retirando el micrófono al periodista José Enrique Monrosi. "Al darse cuenta de que trabajábamos en laSexta han decidido quitarnos el micrófono", relata el reportero. Los otros medios que han acudido al acto sí han podido realizar su trabajo.