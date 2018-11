PSOE y PP llaman al voto útil en las elecciones andaluzas, CS critica la corrupción y Teresa Rodríguez defiende gobiernos más feministas

Primeras horas de campaña y, según Susana Díaz, algunos ya se han quitado las caretas: "Ya sabemos que quien vote a Cs es para que gobierne el PP".

Un Partido Popular que, según Díaz, está tan desesperado que tira de la imagen de Casado para intentar no hundirse. "Si había alguna duda, han puesto un cartel que dice garantía de cambio. Si en 15 días no te sirve, tengo a otro", ha dicho.

Casado dibuja a una Susana Díaz a imagen y semejanza de Pedro Sánchez: que promete pero no cumple. "Es Zapatero dos, es igual que Zapatero, es igual que Sánchez", ha asegurado.

Apunta Casado que el voto útil tiene que ser digno y que sólo el PP puede garantizarlo.

En Ciudadanos el grito es "ahora sí" para asegurar que el cambio es posible y como ejemplo ponen a Cataluña. Inés Arrimadas, líder de esta formación en Cataluña, ha dicho que demuestran "en las urnas en Cataluña que no era imposible ganarles a los nacionalistas".

Añade Rivera que los andaluces no deben resignarse a votar al PP como alternativa al PSOE: "Para acabar con los ERE no tiene que venir Gürtel, no sirve de nada porque roban igual".

Pero en el PP le recuerdan a los naranjas que fueron bastón de gobierno de Díaz. Juanma Moreno ha dicho en Cope que "el PSOE de Díaz ha gobernado con la connivencia de Cs".

También cargan contra Ciudadanos desde la confluencia Adelante Andalucía. La candidata Teresa Rodríguez ha dicho "viene Arrimadas y dice que no va a la huelga del 8M porque es anticapitalista y feminista". Teresa Rodríguez ha defendido gobiernos más feministas.