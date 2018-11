Casado: "Si vienen migrantes que quieren disfrutar de ayudas sociales sin respetar las costumbres occidentales, se han equivocado de país"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga caso al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "quien le ha enseñado la puerta de salida y ya calienta la banda", en relación a la reclamación de que convoque elecciones generales.

Durante su intervención en el acto central de la campaña electoral del PP-A en la Plaza del Humilladero de Granada, donde ha acudido a arropar al presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, Casado ha afirmado que "nadie aguanta ya a este gobierno y para que no lo aguante ni Podemos, cómo estará el patio en la Moncloa", se ha preguntado.

En referencia a los Presupuestos Generales del Estado, ha destacado que le llamaron "antipatriota" cuando alertó en las instituciones europeas de la falta de rigor de las cuentas del Gobierno de Sánchez, y que ahora tres organismos internacionales "dan la razón".

Por otro lado, ha añadido: "Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana, no hay sitio para todos los que quieran venir a España"