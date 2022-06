En Andalucía se ha puesto fin este viernes a una campaña electoral intensa y que prevé arrojar resultados decisivos no solo para el devenir de la comunidad; también, para el futuro político de España a nivel nacional. Unas elecciones que, aunque aún no se han celebrado, parecen tener ya un claro ganador: el PP de Moreno Bonilla, vistos los datos que han arrojado numerosas encuestas. La duda, en todo caso, parece ser si el candidato popular logrará los números necesarios para gobernar con mayoría absoluta o si, por el contrario, deberá recurrir a Vox o a la abstención del resto de partidos que consigan escaño para gobernar con una mayoría simple.

En frente, una izquierda afectada por la crisis que ha atravesado el socialismo desde que se destapó el escándalo de los ERE así como por las constantes broncas que han mantenido a lo largo de la legislatura Por Andalucía y Adelante Andalucía, primero como bloque único y luego como formaciones bien diferenciadas. En definitiva, una izquierda que ahora mismo se acoge al milagro de la movilización de su electorado -se ha llegado a cifrar en cientos de miles- para dar la vuelta radicalmente a las encuestas. En el último día de campaña, los distintos candidatos han echado el resto por lograr el voto decisivo que les lleve a San Telmo.

Desde Sevilla, capital andaluza, Moreno Bonilla ha optado por enumerar todos los hitos que ha logrado durante su mandato como presidente de la Junta. "El cambio le ha sentado bien a Sevilla y le ha sentado bien a Andalucía", ha dicho, precisamente en una provincia en la que el PP nunca ha sido especialmente popular. Por eso, ha pedido: "Necesitamos que Sevilla llene las urnas". Y se ha referido directamente a la movilización de lo que él ha venido a denominar en numerosas ocasiones como "voto útil" para poder gobernar en solitario sin necesidad de Vox: "No hay otro momento, este es el momento y el lugar. Este es el momento en el que nos citamos con la historia".

"Los que duden que reflexionen si quieren un Gobierno probado en la pandemia o volver a las políticas del pasado", ha señalado en otro momento Moreno Bonilla, esta vez cargando las tintas contra el PSOE, y añadiendo: "No estamos para bromas". Un PSOE que sigue rechazando la idea de que el PP vaya a ser sí o sí el claro vencedor de estas elecciones, advirtiendo del peor de los escenarios. "(En el PP) dicen que si no gobiernan en solitario va a haber segundas elecciones. Pero dicen lo que luego no hacen", ha alertado el candiadato de los socialistas, Juan espadas, en un acto celebrado también en Sevilla y arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Laz izquierdas apelan al voto para frenar a la extrema derecha

Ambos, como ha hecho Moreno, han apelado por última vez a esa masa de socialistas 'dormidos' para enviar el domingo "a la papelera" las encuestas que auguran una derrota del PSOE-A en las urnas, y para "frenar" el avance de "las derechas", en referencia a PP y Vox. Desde el Muelle de las Delicias de Sevilla, y con la asistencia también de los ministros de Hacienda, de Educación y de Agricultura, entre otros, Espadas ha asegurado que "el domingo se va a enterar la derecha de lo que es Andalucía, porque los andaluces volverán a darnos su confianza". Tan seguro se ha mostrado el candidato del PSOE que ha concluido su intervención final de campaña asegurando: "El 19 de junio os espero en la puerta de San Telmo para celebrarlo".

El cierre de la campaña andaluza también ha tenido a Málaga como escenario protagonista con una Inma Nieto, candidata de Por Andalucía a las elecciones, reivindicando la necesidad de la izquierda de llegar a San Telmo y apoyada también por ministros como Alberto Garzón o Irene Montero: "La oposición perfecta no le cambia la vida a la gente; la autocomplacencia y el 'qué bien me ha quedado la intervención' no ayuda a nadie. Nuestra candidatura quiere un Gobierno útil, de progreso y andalucista", asegurando que su partido tiene en la mano que "haya un bloque de progreso mayoritario frente a las derechas para tener un gobierno útil para Andalucía".

Durante su intervención, Nieto también ha querido distinguirse expresamente de la otra candidatura de la izquierda alternativa a las elecciones del domingo, el Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, afirmando que "hay que dar un paso al frente y gobernar". Precisamente, lejos de apuntar a Por Andalucía, Rodríguez ha alentado a votar a su partido el domingo para combatir a las "derechas bravas y a las mansas", señalando especialmente a la candidata de Vox, Macarena Olona, de quien ha asegurado que tiene "unas ideas de mierda" porque en Vox, según ha continuado, "no hay malos políticos, sino malas personas".

"El primer paso para vencer a la extrema derecha es no tenerle miedo", ha asegurado Rodríguez, tachando de nuevo a los miembros del partido de extrema derecha de "racistas, xenófobos, fariseos e hipócritas". En esta línea, la candidata de Adelante Andalucía ha apuntado que "a la ultraderecha no se la vence con discursos suavones ni agachando la cabeza ni hablando bajito", tras lo cual ha llamado a "rugir como los leones del escudo" de Andalucía para que la izquierda pueda gobernar la Junta a partir del 19 de junio. Y de Rodríguez, a Macarena Olona.

Votad con vuestro dolor, con vuestra rabia, con vuestra hambre por un cambio real"

De la mano del líder de Vox, Santiago Abascal, la candidata de la extrema derecha a dirigir la comunidad ha cerrado su campaña volviendo a tender la mano a Juanma Moreno. Eso sí, para "un cambio profundo y real" y para que el socialismo "no vuelva" a Andalucía. "No les permitáis que vuelvan. No os resignéis ni os conforméis con la mediocridad", ha declarado Olona, que al mismo tiempo ha aseverado que con su partido "hay una alternativa". Olona ha cerrado su discurso con un "no os vamos a defraudar" y apelando a los sentimientos: "Votad con vuestro dolor, con vuestra rabia, con vuestra hambre por un cambio real".

Pero Vox puede no ser la única llave para la formación de un gobierno de derechas en Andalucía, y es precisamente esta situación la que ha puesto sobre la mesa el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. Como PP y PSOE, el dirigente de la formación naranja ha llamado desde Sevilla a votar a su partido poniendo en valor la actuación de Ciudadanos como miembro del Gobierno junto a Moreno Bonilla: "Le hemos devuelto Andalucía a los andaluces. Ya no le deben nada a ningún partido político, a ningún color. Junto a la líder de su partido, Inés Arrimadas, Marín ha puesto en valor su mandato político asegurando que su formación es "necesaria, decisiva y la única que habla claro".