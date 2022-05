Para Juan Espadas, candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía a partir del próximo 19 de junio, en estas elecciones autonómicas solo hay dos opciones: "La disyuntiva no es otra que la del Gobierno de las derechas del indolente del PP con Vox o decidir un Gobierno de progreso y de izquierdas". Desde el Partido Popular ya han salido al paso de las críticas y han reclamado una campaña electoral limpia.

"El partido lo gana el que mete más goles, no el que da más patadas", ha advertido Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Sin embargo, en el PSOE ya están advirtiendo de las amistades peligrosas que supone la extrema derecha para los populares. "Ese señor que dice: 'Votadme a mí, votad a Juanma'. No os confundáis porque ese señor es un tapado de la ultraderecha que coge los votos y se los da al partido con el que al final sabe quiere gobernar", ha denunciado Espadas durante un mitin en Sevilla.

Un mitin en el que ha estado acompañado por Pedro Sánchez y por otros ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaño, Luis Planas o Reyes Maroto. Junto a ellos, Espadas también ha hecho referencia a la polémica del vicepresidente de Castilla y León de Vox, dirigiéndose a las "personas con discapacidad": "Me comprometo a un gobierno a la altura de lo que ellos necesitan, y no a un gobierno que sea capaz de no decir nada ante lo que hemos visto en la televisión estos días".

Se trata, de hecho, de una advertencia similar que han realizado desde Ciudadanos. En concreto, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y socio naranja del PP, ha alertado sobre el peligro de la entrada de la ultraderecha en el gobierno andaluz. "Lo estáis viendo en Castilla y León, ya hay personas normales y otras que no lo son. ¿A este tío nadie se ha levantado y le ha dado un puñetazo? Yo no me lo puedo creer".