Elecciones 2019 | La Mesa del Senado suspende a Raül Romeva

La jornada postelectoral ha arrancado con la sorprendente noticia de que el candidato independiente de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, está dispuesto a dar su apoyo a un gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni, del PSC, "sin condiciones", para evitar que ERC se haga con la alcaldía.

Ha afirmado que se trata de buscar la solución menos dolorosa, y esta pasa por evitar que "la ciudad caiga en manos del independentismo". En declaraciones, Valls ha señalado que no pedirá nada a cambio por ofrecer a sus seis concejales. "Yo no he dicho que pactaré. Sí hablaré de principios", ha aclarado.

En Madrid, la lucha por el Ayuntamiento aún es una incógnita, la alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que no descarta intentar una investidura si el PP, Ciudadanos y Vox no alcanzan un acuerdo. La candidata de Más Madrid ha recordado que su formación fue la más votada el 26M y que su partido tendría opciones de hacerse con la alcaldía en una segunda vuelta.