Un vídeo publicado por El País de la vista del pasado 20 de septiembre para analizar la exhumación de Franco muestra las pocas prisas del juez Yusty Bastarreche para dar luz verde a esa operación.

"Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo. No sé quien tiene prisa en ese pleito, pero yo desde luego no", dice en un momento de esa vista antes de justificar el retraso para aclarar los pormenores de la obra: "A mí cuanto más me aclaren mejor, porque esto desde luego es el lío padre".

El juez José Yusty Bastarreche mantiene la suspensión de la licencia urbanística decretada en febrero, pero el Supremo ya dictaminó en su sentencia que no hacía falta licencia de obras para ese trabajo, que es a lo que se agarra el magistrado.

En la grabación obtenida por el citado medio, el abogado del Estado habla de "demoras injustificadas", ante lo que el juez respondía: "¡Pues impúgnelo usted si quiere todo y volvemos a empezar!". "Este caso tiene ya 400 o 500 folios. Pero puede tener 4.000. No pasada nada. Claro, si tiene 4.000 no pretenderá ni el Ministerio ni ninguna autoridad que el juez se lo lea en un par de horas", añadía.

Protesta por las críticas a su imparcialidad

Yusty Bastarreche se queja de que se le haya acusado de falta de imparcialidad, algo que "no es agradable". Estas acusaciones son consecuencia de actuaciones como poner a disposición de la Asociación Libres y Iguales para luchar contra el secesionismo con un "Viva España" o que calificó en su momento de "venganza y monserga" la Ley de Memoria Histórica.

Yusty Bastarreche es hijo del almirante franquista José Yusty Pita. Y su abuelo era el también almirante Francisco Bastarreche, un alto mando en el bando sublevado con su correspondiente busto de homenaje que la ley de memoria histórica quitó hace unos años.