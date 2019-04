El techo de gasto y los presupuestos, ejes centrales en el nuevo encuentro de Rajoy y Rivera

La nueva reunión de Mariano Rajoy y Albert Rivera será el 10 de agosto. Negociarán sobre el techo de gasto y los presupuestos y el PP intentará convencer a Ciudadanos que insiste en que no dan su brazo a torcer.

Albert Rivera va a poner en esta negociación su pacto constitucionalista contra el independentismo. Se retoman las negociaciones, pero hay que decir que el desenlace es incierto. La formación naranja ha dicho que el PP se equivoca si busca un pacto de gobernabilidad de cuatro años. En el PP empiezan a mostrar cierto cansancio del inmovilismo del PSOE y de Ciudadanos.

El portavoz del PP en el Congreso ha advertido de que si no hay preacuerdo no tiene sentido cerrar un debate de investidura. "No valen los vetos porque los vetos lo único que producen es parálisis política. Tampoco valen los bloqueos, sólo conducen a nuevas elecciones", ha dicho.

Por su parte, Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, ha declarado que "si no hay investidura es difícil que nadie exprese su posición verdadera. Eso sólo se va a ver en el momento del voto".