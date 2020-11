El rector de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica: asegura que la ingesta de limones, que contienen mucha vitamina C, sería suficiente contra el COVID, algo que no es cierto, según ha desmentido Newtral.es.

"La vitamina C es tan barata, los limones no cuestan mucho y los conseguimos en grandes cantidades", asegura el presidente de la Fundación San Antonio, propietaria del centro universitario. "Al coronavirus lo fulmina, pero no dejan que se use la vitamina C en grandes dosis", dice.

Esto no es así: numerosos científicos han cuestionado que la vitamina C contrarreste el coronavirus y mucho menos que lo "fulmine". Newtral, por ejemplo, destaca al doctor Joan Carles March, codirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública que indica en un artículo de Salud Sin Bulos que la investigación ha mostrado que para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de contraer el resfriado común, por tanto menos el coronavirus.

Por tanto, concluye la periodista de Newtral, Lorena Baeza: "Los expertos en salud pública insisten: la simple toma de vitamina C no puede servir ni para prevenir ni para curar un virus. Son remedios falsos".