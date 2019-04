El PSOE sigue aferrado al 'no' y dice que no es responsable si hay nuevas elecciones

El PSOE continúa aferrado al 'no'. "El PSOE mantiene su 'no' porque pensamos que no es bueno un gobierno del PP", afirma Meritxell Batet. No quieren un gobierno del PP, pero tampoco quieren terceras elecciones.

Pero si Rajoy no consigue la suma, todavía hay una tercera incógnita: el gobierno alternativo. Pedro Sánchez no termina de despejarlo del todo, pero en su equipo tienen asumido que también es 'no'.

No al PP, no a terceras elecciones y no a entrar en el Gobierno. En Podemos se han puesto a analizarlo y el esquema les sale imposible e insisten en que hay un 'no' que se podría cambiar por un 'sí'.

Pero, ¿cómo saldrían los números para ese gobierno de progreso? El pactómetro demuestra que las cuentas son complicadas y prohibidas por el Comité Federal del PSOE.