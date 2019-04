El PSOE niega haber negociado con Podemos un gobierno alternativo al PP si Rajoy fracasa

Malestar en un amplio sector del PSOE por las palabras de Pablo Iglesias: "Hemos hablado Sánchez y yo y hemos quedado en que si Rajoy fracasa estamos de acuerdo en dialogar y en que España necesita un gobierno progresista".

Sánchez confirma que han hablado: "Hablamos regularmente como hablo con otros líderes políticos". En Podemos desgranan el sentido de las conversaciones. "Si no consigue los votos para la investidura, en ese caso se abriría una alternativa y en esa alternativa tendríamos que hablar nosotros y el Partido Socialista", explica Íñigo Errejón.

Argumentos que desde Ferraz han negado inmediatamente mediante un comunicado, dialogar dicen, no es negociar. Mientras entre los líderes territoriales hay quienes piensan que si Rajoy no lo consigue, el PSOE tendría que estudiar su postura. "El PSOE en estas circunstancias debe votar que no porque tiene que estar en la oposición, pero si esa fórmula fracasara quizás habría que replantear las cosas", afirma Javier Lambán, presidente de Aragón.

El número dos de los socialistas valencianos va más allá. Le pide a Sánchez que ponga condiciones al PP para abstenerse en la investidura de Rajoy. "A diferencia de otros compañeros del partido que piensan que la gobernabilidad debería ser a coste cero yo sí creo que debería haber exigencias", afirma Francesc Romeu.

Mientas la izquierda independentista recuerda también a Sánchez que dan los números y critican el inmovilismo del PSOE. "No se han comunicado con nosotros para nada, si van de sobrados, allá ellos", afirma Joan Tardá.

Con tanto bloqueo hay quienes insisten en que al final terminarán pagándolo los españoles con unas terceras elecciones.