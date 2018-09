El PSOE confirma que Montón comparecerá en el Congreso para "aclarar dudas" sobre su máster: "No hay nada que ocultar"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha respaldado las explicaciones de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre las supuestas irregularidades de su máster, y ha anunciado que ésta comparecerá a petición propia en el Congreso "porque no tiene nada que esconder".

Fuentes socialistas han asegurado que la intención de la ministra es registrar esa petición de comparecencia este martes, aunque tendrá que ser la Comisión de Sanidad la que después fije día y hora para la sesión.

En declaraciones en el Congreso, la portavoz socialista parlamentaria ha hecho hincapié en que el caso de Montón no tiene "nada que ver" con el del presidente del PP, Pablo Casado, y ha defendido que con la socialista no ha existido trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

"Ella es una persona seria y rigurosa, que ha demostrado que hizo en todo momento lo que se le exigió y que no exigió ningún trato de favor, y ella no es consciente de tenerlo sino que hizo lo que le exigía la universidad", ha argumentado.

La portavoz del PSOE, que hasta el momento no se había pronunciado sobre este asunto, ha alejado la posibilidad de dimisión: "Dimitir por algo que se considera injusto, ¡dígame usted!", ha apuntado. Tras insistir en que Montón está dando explicaciones con "claridad" y "transparencia" porque "no tiene nada que ocultar", ha incidido en que de Pablo Casado no ha "visto lo mismo".

A su juicio, Montón no solo es "clara" y "rotunda" en sus afirmaciones, sino que "tiene el trabajo de fin de máster y los correos" que sustentan su versión. "La ministra Montón está dando todas las explicaciones y seguirá dándolas porque no tiene nada que ocultar", ha recalcado.