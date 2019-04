El presidente de la gestora del PSOE pidió a puerta cerrada que no se cuestionara la legitimidad de las primarias

TENSIÓN ANTES DE LAS PRIMARIAS

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, pidió a puerta cerrada que no se cuestionara la legitimidad de las primarias ni las normas. Lo hizo en el Comité Federal que aprobó el calendario. Pedro Sánchez, de precampaña en Santander, asegura que algo no se está haciendo bien cuando salen a la luz conversaciones internas pidiendo que no haya críticas.