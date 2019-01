El PP intenta justificar su acuerdo con Vox y pide refundar el centro derecha "como se hizo en el 89"

Pablo Casado no ve diferencias significativas entre su formación y Vox y Ciudadanos. Por eso, reivindica la refundación del centro derecha en torno al PP. En sus propias palabras: "Refundarlo y refundirlo como se hizo en el 89, con alianzas electorales y acuerdos", ha afirmado el líder del Partido Popular en una entrevista en Cadena COPE.

Casado defiende así que no es que su partido se esté acercando a Vox, que son los de Abascal y también los de Rivera los que están copiando los postulados del PP. "Habrá que preguntarles a ellos qué es lo que copian, de qué época y de quién de del PP", ha insistido el presidente de los populares.

Una idea que refuerza su candidata a la Comunidad de Madrid. "Vox propone cosas que cree que son suyas y son temas que siempre hemos defendido", ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en una entrevista concedida a Susana Griso en Espejo Público. Una derecha en la que cada uno pelea por fijar su espacio ideológico.

Más al extremo, por ejemplo, con el matrimonio homosexual si hablamos de Vox. "Queremos que el nombre de matrimonio homosexual sea cambiado. No es matrimonio", según ha afirmado Santiago Abascal en rueda de prensa. O su particular visión de la inmigración. "No se hace control de enfermedades peligrosas a los inmigrantes", ha señalado el secretario general de la formación de extrema derecha, Ortega Smith.

Ciudadanos se aleja, por ejemplo, al hablar de la petición de Vox de que en Andalucía haya una Consejería de Familia. "En el siglo XXI hay familias de muchos tipos", ha apuntado Albert Rivera en declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero.

Esta pugna aumentará seguro porque no pierden la cuenta de lo que falta para la cita con las urnas.