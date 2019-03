El PP, dividido ante los golpes de efecto de la oposición: ¿qué plantea hacer Rajoy frente a la moción de censura?

La pregunta que ha revoloteado en las últimas horas por los escaños del Congreso la ha verbalizado uno de los azotes habituales del Gobierno. Gabriel Rufián le ha preguntado: "¿Va a dimitir el presidente del Gobierno?". Rajoy dice que va a ser categórico, y lo es en referencia a su intención de seguir.

Sin embargo, no termina de dar por hecha su continuidad. "Tengo un mandato de los ciudadanos y un mandato de esta cámara, que me eligió presidente en su día, y que, al menos de momento, no me lo ha retirado. Como sabe, los mandatos son para cuatro años", ha respondido el dirigente popular al portavoz de ERC.

El todavía presidente del Gobierno se ha marchado del hemiciclo diciendo estar tranquilo, pero en la oposición ven factible que pueda dimitir incluso antes de que llegue la moción. "Yo no descarto nada, ni siquiera que dimita Rajoy. Creo incluso que han estado estudiando desde el punto de vista jurídico si era posible", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Precisamente, esta posibilidad la ha criticado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. "Sería una jugada sucia. Cuando hay una moción de censura hay que enfrentarla", ha destacado el líder de la formación morada. En el PP, mientras tanto, insisten en que la idea es seguir remando si la moción lo permite.

"No hay ningún hecho constatable que inhabilite a este Gobierno para seguir", ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. Así, niegan rotundamente que la dimisión de Rajoy esté sobre la mesa. "Hay muchas especulaciones, y muchas de ellas no tienen sentido. Por lo tanto, no hay esa opción, nunca se ha planteado", ha dicho el coordinador general de los populares, Fernando Mártinez-Maíllo.

La opción que si ha planteado Albert Rivera, líder de Ciudadanos, es que el PSOE presente a otro candidato. "NIcolás Redondo, Ramón Jáuregui, Solana...", ha enumerado el presidente de la formación naranja en declaraciones a la Cadena COPE. Ciudadanos daría así su voto, pero Sánchez le ha dado calabazas. Tampoco quieren ninguno de los sugeridos: creen que no se debe frivolizar en un momento tan delicado para España.