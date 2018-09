El PP afirma que Pablo Casado dio explicaciones suficientes: "Compareció más de 40 veces y habló dos horas ante los medios"

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones públicas sobre su tesis doctoral y ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, ya ha dado explicaciones suficientes por su máster: "Nosotros damos el caso por cerrado".

En una entrevista a RNE-Ràdio4 recogida, ha argumentado que la comparecencia pública de Sánchez es obligatoria porque "no puede quedar ningún tipo de duda de quién es el presidente del Gobierno".

"Si no hay sospecha ni duda, sal y explícalo ante los 47 millones de españoles", ha insistido Montserrat, que considera que el presidente del PP ya ha explicado ante la opinión pública cómo consiguió su máster. "Casado siempre ha sido transparente. El tema Casado lo doy por cerrado y no hay nada más que decir. En cambio, a Sánchez le hemos puesto ante su propio espejo. Es él el que tiene el problema, que no se esconda", ha enfatizado.

Para la exministra de Sanidad, el de Pedro Sánchez es "un Gobierno que todo el día rectifica, débil y errático", algo que ha atribuido a su acuerdo con los independentistas catalanes y vascos, y con Podemos.

Ha criticado la decisión del Gobierno de convalidar el Real Decreto de universalidad del Sistema Nacional de Salud y la ha equiparado a decisiones como acoger el barco de refugiados Aquarius o a la decisión de retirar las concertinas de las vallas de las fronteras. "Lo único que están haciendo es un efecto llamada. Las mafias saben leer los periódicos y ven que es un Gobierno que está diciendo a las mafias que traigan a gente aquí", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso.

También ha reprochado al presidente tratar de llegar a un acuerdo con la Generalitat para acabar con el conflicto político en Cataluña, porque "cuanto más cede Pedro Sánchez, más amenaza Torra". "Negociar con el independentismo, que es insaciable, y que lo único que quiere es romper España, no nos lleva a ningún lado", ha advertido, para concluir que la solución será siempre la democracia y la ley.