"Nosotros no vamos a hablar de nada de los Presupuestos si previamente ellos no abren la posibilidad de poderlo hacer", ha asegurado Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, a las preguntas de la prensa.

En esta misma línea se ha pronunciado Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso: "No se dan las condiciones políticas para que nosotros apoyemos los Presupuestos porque hay una situación judicial que no parece cambiar y no se aborda la cuestión de fondo".