El Govern asegura que lo importante del 1-O no son los votos: "Lo que preocupa son los policías aporreando"

LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES NO AVALAN EL 1-O

El Govern piensa proclamar la independencia de Cataluña a pesar de que no hay unos resultados oficiales. Ni siquiera los observadores internacionales que ha contratado el Govern avalan ese referéndum y dicen que no hubo garantías. Algo que a Jordi Turull prefiere ignorar: ahora dice que lo importante no son los votos.