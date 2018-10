El Gobierno escuchará las condiciones del PNV sobre su apoyo a los Presupuestos: "Nos sentaremos con ellos para llegar a un acuerdo"

El PNV estaría dispuesto a aprobar los presupuestos para asegurar la estabilidad, según fuentes del partido. Sin embargo, no a cualquier precio. Piden que se respeten los compromisos adquiridos con el PP y que Sánchez escuche también las propuestas de la agenda vasca.

El Gobierno muestra su disposición: "Nos sentaremos con ellos con la mayor brevedad para que el acuerdo pueda contar con la mayoría de la Cámara", ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero asegura que se entenderán con el partido de Ortuzar. "Seguro que encontraremos puntos de acuerdo que nos permitan avanzar porque las medidas benefician a los ciudadanos del País Vasco", ha declarado.

El lunes Sánchez presentará el documento a Bruselas bajo la atenta mirada de su socio. En una entrevista de Teresa Rodríguez que se emitirá íntegra en laSexta Noche, asegura que estarán vigilantes. "No pongo la mano en el fuego por ningún Gobierno que no sea el de nosotros mismos. Pongo la mano en el fuego porque estaremos pendientes de que se cumpla el acuerdo", ha afirmado Rodríguez.

No será tarea fácil para el Ejecutivo sacar adelante las cuentas en la Cámara Baja. Puigdemont advierte: el tiempo se acaba para el Gobierno si no presenta un proyecto para Cataluña. Para el PP, estos Presupuestos son irresponsables y esperan que Sánchez "no ceda al chantaje del independentismo".

Por su parte, el FMI aconseja ser cuidadoso con la subida del salario mínimo a 900 euros para no crear desempleo.