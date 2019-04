Podemos situará al exJemad José Julio Rodríguez de número uno por Almería para asegurar su escaño

El exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) José Julio Rodríguez, que no sacó escaño el 20D como número dos por Zaragoza de Podemos, será cabeza de lista por Almería para el 26J, para asegurar que no se vuelve a quedar fuera del Congreso, según fuentes de la formación morada.

Rodríguez, que fue uno de los más sonados fichajes del partido en las pasadas elecciones, concurrirá como número uno por Almería, donde el cabeza de lista en las pasadas elecciones fue el abogado David Bravo que ha anunciado que no repetirá en los comicios de junio.

Podemos considera al ex Jemad como un activo fundamental de la formación, y por eso cree que debe estar presente en un puesto que garantice su presencia en el próximo grupo parlamentario.

No obstante, fuentes de Podemos Aragón no quisieron ayer confirmar este extremo, y esta mañana el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, aseguraba que a fecha de hoy Rodríguez seguía siendo el número dos por Zaragoza, aunque no descartaba cambios de última hora.

En cualquier caso, Podemos tiene aún tiempo para cerrar los detalles de las candidaturas, ya que el plazo para presentarlas es del 18 al 23 de mayo. Lo que deben registrar sin falta este viernes ante el Ministerio del Interior es la coalición electoral con la que Podemos e IU se presentan a las elecciones de junio, de la que aún no se ha decidido el nombre, aseguran fuentes del partido.