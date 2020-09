Hasta 13 de los 17 fallecidos por coronavirus el pasado viernes en Andalucía vivían en residencias; en Aragón hay, al menos, 42 brotes activos en estos centros con más de 780 usuarios contagiados; en Galicia, la Xunta ha intervenido tres residencias. "Las cifras van cambiando. Actualmente hay más de 332 usuarios contagiados y más de 130 trabajadores", ha destacado Alfonso García, responsable del sector de residencias privadas en Comisiones Obreras de Galicia.

Precisamente, desde CCOO aseguran que el Gobierno gallego está actuando con más celeridad, pero que la situación dentro de estos centros no ha cambiado respecto a marzo. "Nosotros creemos que no ha cambiado. El virus entra por las mismas vías, no ha habido diferencias", ha destacado García.

Para Josep M. Martínez, trabajador de una de estas residencias en Cataluña y delegado de CCOO, ahora no hay falta de material, aunque sí problemas en su uso. "Hay residencias en las que usan una misma mascarilla quirúrgica durante todo el turno". Su centro ha sido medicalizado. "Han puesto oxígeno y se han adaptado para poder hacer frente al virus, pero no sabemos con qué personal se va a llenar", ha precisado Martínez, que teme que la situación de marzo se repita cuando la atención primaria se sature.

Para Marea de Residencias las medidas adoptadas para hacer frente a la segunda ola son "insuficientes, en algunos casos demenciales, y con falta de una línea común", según ha detallado Javier Garzón, miembro de la mesa permanente de este grupo. Aunque lleva meses sin actualizar los datos de fallecidos en residencias, Madrid es la Comunidad Autónoma que suma más muertos en estas instalaciones, con cerca de 6.000. Hasta 4.700 se han dado en Cataluña.

Por porcentajes, es Castilla y León la región más afectada: suma cerca de 3.000 fallecidos, de los cuáles 2.600 vivía en residencias; es decir, un 86% de las muertes. El 80%, si nos fijamos en los datos de Castilla-La Mancha, un 78% tanto en Navarra como en Extremadura, y si atendemos a los datos en Aragón, de los 1.360 fallecidos casi 1.000 residían en estas instalaciones, lo que supone un 67% del total. Durante esta crisis, en España, más de 20.000 personas con coronavirus o sintomatología han fallecido en residencias.